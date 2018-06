Terremoto de magnitude 5,9 é registrado nas Filipinas

A maior parte dos feridos voltou para casa após receber os primeiros socorros. Dois dos feridos continuam no hospital para observação, disse o médico George Tremedal.

O epicentro do tremor foi localizado a 2 quilômetros da ilha de Dinagat, perto da província de Surigao del Norte, informou o chefe do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, Renato Solidum. Não houve alerta de tsunami.

"Foi muito forte. Deu realmente para sentir. Você podia ver os carros se movendo. Eu não consegui controlar meu corpo, que estava se mexendo", disse Albert Lancin, que é funcionário da saúde.

O governador de Surigao del Norte, Sol Matugas, disse que 20 pessoas ficaram feridas após uma onda de pânico num shopping lotado na capital da província, Cidade de Surigao.

Portas de vidro quebraram e os clientes entraram em pânico para sair do shopping center. Um professor e dois alunos sofreram ferimentos leves ao serem atingidos por um cabo que se rompeu num ginásio esportivo, informou Matugas.

O Escritório de Defesa Civil informou que pequenas rachaduras foram detectadas no interior do shopping e do ginásio.

Matugas disse que prefeitos receberam a recomendação para alertar as brigadas de emergência para a possibilidade de abalos secundários.

O país está localizado no "Anel de Fogo" do oceano Pacífico, onde terremotos e atividades vulcânicas são comuns. As informações são da Associated Press.