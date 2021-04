Terremoto de magnitude 6,0 atinge a Índia e causa danos a casas e prédios

Um terremoto de magnitude 6 atingiu o estado de Assam, no nordeste da Índia, nesta quarta-feira, 28. Os tremores causaram rachaduras nas paredes e no chão de algumas estruturas, mas não houve relatos imediatos de vítimas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto aconteceu a uma profundidade de 34 km com epicentro em Dhekiajuli, 140 km ao norte da principal cidade do estado, Guwahati.

"Este é o maior terremoto de que tenho lembrança, houve primeiro um grande choque e depois um menor", disse um policial da cidade. "Não recebemos nenhum pedido de socorro, mas as pessoas fugiram de suas casas."

Moradores correram para as ruas com medo de novos desabamentos. Alguns relataram que o terremoto deixou rachaduras em suas casas. "Nosso apartamento teve grandes danos, com telhados e paredes desabando", disse Subham Hazarika, um empresário que mora em um prédio de luxo em Guwahati. "Felizmente ninguém se feriu."

Fortes tremores atingiram também outras áreas do nordeste da Índia e a região montanhosa do Butão. "Não temos relatos de vítimas, mas estamos vendo imagens de grandes danos", disse a ministra da Saúde indiana, Himanta Biswa Sarma, à Reuters.

A equipe de gestão de desastres da Índia avalia relatos de destruição e investigam se há vítimas, disse um dos funcionários, que pediu anonimato. "Rezo pelo bem-estar de todos e peço que fiquem alertas", disse o ministro-chefe de Assam, Sarbananda Sonowal, à emissora de televisão parceira da Reuters na Índia, ANI./Reuters