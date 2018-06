Terremoto de magnitude 6,0 é registrado nas Filipinas

O tremor aconteceu às 19h33 (horário local, 8h33 em Brasília) e o epicentro foi localizado a cerca de 42 quilômetros ao sul da cidade de Uyugan, nas ilhas Batan, informou o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia. Segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto aconteceu a uma profundidade de 178 quilômetros.

Norma Talosig, chefe da Defesa Civil das ilhas Batan, disse que entrou em contato com o destacamento da Marinha em Basco, a capital do grupo de ilhas que é esparsamente povoada e fica nas proximidades da fronteira marítima com Taiwan, para verificar o impacto do tremor. "Fui informada de que um tremor de baixa intensidade foi registrado no local, sem danos visíveis", disse ela à agência France Presse.

Talosig disse que não há informações sobre feridos em Uyugan, cidade de cerca de 1.000 habitantes, ou em área próximas. As Filipinas estão localizadas no chamado anel de fogo do Pacífico, uma cadeira de ilhas propensas a registra terremotos e erupções vulcânicas. Fonte: Dow Jones Newswires.