Terremoto de magnitude 6,1 atinge capital do México Um terremoto moderadamente forte foi registrado na capital do México nesta quarta-feira, mas não havia relatos sobre feridos ou danos patrimoniais. Segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês), o tremor teve magnitude 6,1 e seu epicentro foi localizado na costa do Pacífico, nas proximidades da cidade de Acapulco.