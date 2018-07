O epicentro do terremoto foi localizado perto do condado de Nantou, no centro de Taiwan, segundo o departamento. O tremor fez edifícios balançarem em Taipé com a intensidade de um terremoto de magnitude 2.

Taiwan está perto da junção de duas placas tectônicas e o país é regularmente atingido por terremotos. As informações são da Dow Jones.