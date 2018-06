Terremoto de magnitude 6,1 atinge costa leste da Rússia Um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu a costa leste da Rússia no início do domingo local, por volta de 10h em Brasília, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS). Não houve relatos imediatos de feridos ou de danos e também não foi emitido alerta de tsunami. O tremor ocorreu 60 milhas a sudeste da cidade de Severo-Kurilsk, perto das pouco habitadas Ilhas Kuril, a uma profundidade de 12,5 milhas. As informações são da Associated Press.