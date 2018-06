Terremoto de magnitude 6,1 atinge leste do Japão Um terremoto de magnitude preliminar 6,1 atingiu nesta quarta-feira o leste de Tóquio, no Japão, mas nenhum alerta de tsunami foi disparado e não há relatos iniciais de danos ou problemas em áreas de usinas nucleares, afirmaram a Agência Meteorológica do Japão e a mídia local.