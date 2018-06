Terremoto de magnitude 6,1 atinge norte do Japão Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o norte do Japão na noite desta quarta-feira (horário local), segundo informações do site do Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, pela sigla em inglês). Foram registradas pequenas alterações nas marés, mas não há relatos de pessoas feridas ou danos.