Terremoto de magnitude 6,2 atinge Japão; não há alerta de tsunami

O tremor balançou prédios em Tóquio, mas não houve relatos iniciais de danos ou feridos. A fornecedora de energia Tokyo Electric Power Co disse que não houve relatos de irregularidades no funcionamento da usina nuclear Fukushima Daiichi, no nordeste do Japão, ou em suas outras instalações nuclear.

O terremoto, ocorrido às 16h23 (4h23 no horário de Brasília) teve epicentro em Tochigi, a cerca de 120 km de Tóquio, a uma profundidade de 10 km.

Um terremoto seguido de tsunami em 11 de março de 2011 matou quase 19 mil pessoas e devastou a usina nuclear de Fukushima Daiichi, causando vazamento de radiação e obrigando cerca de 160 mil pessoas a deixarem suas casas.

(Por Linda Sieg)