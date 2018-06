Terremoto de magnitude 6,3 atinge nordeste do Japão

O abalo sísmico, que estremeceu prédios em Tóquio, atingiu a costa nordeste da ilha principal de Honshu, a uma profundidade de 32 quilômetros, de acordo com o serviço.

A emissora japonesa NHK e o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico norte-americano disseram que não havia perigo de tsunami.

A Tokyo Electric Power disse que não havia anormalidades em sua usina nuclear de Fukushima, que foi severamente danificada há pouco mais de um ano por um terremoto de magnitude 9, o mais forte da história do Japão, que provocou um grande tsunami e causou a maior crise nuclear mundial em 25 anos.

Quase 20 mil pessoas morreram no tremor do dia 11 de março do ano passado.

Nesta terça-feira, trens de alta velocidade que atendem a região nordeste do Japão foram interrompidos, mas voltaram a funcionar depois que não foram relatados danos, afirmou a NHK.

Houve um aumento de cinco vezes na incidência de terremotos na região metropolitana desde o desastre há um ano, segundo o Instituto de Pesquisa de Terremotos da Universidade de Tóquio.