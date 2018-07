Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Chile Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu o norte do Chile hoje, informou o Serviço de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro do tremor fica 87 quilômetros a nordeste de Calama, na província de Antofagasta, e a quase 1.300 quilômetros ao norte de Santiago, informa o site do USGS. Até as 14 horas de hoje (horário de Brasília), não havia informações sobre danos causados, nem sobre feridos.