Terremoto de magnitude 6,3 atinge o centro da Bolívia

Um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter sacudiu na madrugada desta sexta-feira, 15, o centro da Bolívia, mas ainda não há informações sobre danos ou vítimas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês).

O tremor, registrado à 1h03 no horário local (2h03 de Brasília), com uma profundidade de 358,3 quilômetros, foi localizado a 28 quilômetros de Cliza, uma pequena cidade no departamento de Cochabamba.

O terremoto se sentiu com muita força na capital do departamento, assim como em La Paz e e outras cidades do Chile e do Peru, segundo o jornal boliviano Pagina Siete.

O Serviço Geológico do Peru informou que o epicentro foi localizado na cidade de Tarata. A duração do mesmo teria sido de 10 segundos, segundo relataram moradores de La Paz em redes sociais.

Já o jornal Los Tiempos, de Cochabamba, afirmou que não há informações sobre danos pessoais ou materiais.

O departamento de Cochabamba é uma das regiões da Bolívia potencialmente suscetíveis a um terremoto, com até 150 registros anualmente.

O mais devastador ocorreu em Aiquile em 1998, no qual mais de 100 pessoas morreram.