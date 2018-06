Terremoto de magnitude 6,3 atinge sudeste do Irã

TEERÃ - Um terremoto de 6,3 graus de magnitude atingiu a região sudeste do Irã na madrugada desta sexta-feira, 1º, segundo informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGC, na sigla em inglês). A informação também foi transmitida pela TV estatal. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos, mas a magnitude é considerada forte e capaz de causar diversos estragos.

O abalo sísmico foi registrado no povoado agrícola de Hojedk, que possui 3 mil habitantes e é frequentemente atingido por terremotos. O tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, a cerca de 58 quilômetros a nordeste da cidade de Kerman, que possui 821 mil habitantes. A movimentação foi seguida, dez minutos depois, por uma réplica de 5 graus.

O Centro Sismológico da Universidade do Teerã informou que houve um tremor de 6,1 graus, seguido de dois outros movimentos: um de 5,1 e outro de 4, a 37 quilômetros de Kerman. No mês passado, um tremor de 7,3 graus de magnitude no oeste do Irã matou 530 pessoas e feriu mais de 9 mil. /Reuters AFP