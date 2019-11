Terremoto de magnitude 6,4 atinge Albânia e deixa ao menos seis mortos

Um terremoto de magnitude 6, 4 atingiu a Albânia nesta terça-feira, 26, deixando quatro mortos e ao menos 150 pessoas feridas. O terremoto aconteceu às 02:54 do horário local.

O epicentro do terremoto foi localizado no Mar Adriático, 34 km a noroeste de Tirana, a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico. "O dano é considerável", disse Albana Qajahaj, porta-voz do Ministério da Defesa, à AFP.

Um hotel de três andares em Dirraquio (cidade também conhecida como Durrës) desabou e outro prédio no centro da cidade sofreu danos extensos. Há também evidências de destruição em Thumana, 30 km a noroeste de Tirana.

O ministro da Saúde da Albânia, Ogerta Manasterliu, disse que cerca de 50 pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas ao hospital Tirana. O terremoto foi seguido por vários tremores secundários, um deles de magnitude 5,3, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico. O primeiro tremor foi sentido nos Bálcãs, em Sarajevo (quase 400 km), na Bósnia, ou em Novi Sad (quase 700 km), na Sérvia, de acordo com a imprensa e alertas publicados pelos habitantes nas redes sociais.

Em setembro, a mesma região da Albânia foi abalada por um terremoto de magnitude 5,6, classificado pelas autoridades como o mais forte dos "últimos 20 a 30 anos". Os Balcãs são uma área de forte atividade sísmica e terremotos são frequentes. / AFP