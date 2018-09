Terremoto de magnitude 6,4 graus no Pacífico sacode Ilhas Marianas

BANGCOC - Um terremoto de magnitude 6,4 graus de intensidade na escala Richter sacudiu neste domingo, 23, as Ilhas Marianas, no Pacífico, sem que as autoridades informassem inicialmente de danos ou vítimas, nem se emitisse um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico de Estados Unidos (USGS), que vigia a atividade sísmica no mundo todo, localizou o hipocentro a 10 quilômetros de profundidade abaixo do leito do mar.

A mesma organização situou o tremor a 198 quilômetros a sudeste de Inajaran, ao sudeste de Guam, e a 211 ao sudeste de Hagatana, capital deste território ultramarino americano, situado no sul das Marianas.

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico não emitiu nenhum alerta por risco de onda gigante. /EFE