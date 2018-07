Terremoto de magnitude 6,5 atinge a Indonésia

O terremoto, com uma profundidade de 132 quilômetros (82 milhas), fez os moradores saírem em pânico pelas ruas, afirmou Daud Yusuf, do escritório local da agência. Ele disse que o tremor também foi sentido na ilha vizinha de Biak e na cidade de Enarotali, na ilha principal. O Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos classificou o terremoto como de magnitude 6,4, a uma profundidade de 36,1 quilômetros (22 milhas). As informações são da Associated Press.