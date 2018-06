Terremoto de magnitude 6,5 atinge Ilhas Nicobar

O epicentro do terremoto, que ocorreu a uma profundidade de 6,2 milhas, foi a 113 quilômetros a leste de Mohean, na Índia, e cerca de 234 quilômetros a norte de Sabang, na Indonésia.

A área atingida pelo terremoto faz parte do conhecido "Círculo de fogo do Pacífico", um arco de vulcões e falhas geológicas que circundam a Bacia do Pacífico. Em 2004, o arquipélago de Nicobar foi devastado pelo grande tsunami que atingiu o Oceano Índico. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.