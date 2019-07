Terremoto de magnitude 6,4 atinge a Califórnia, diz Serviço Geológico dos EUA

LOS ANGELES - Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Califórnia nesta quinta-feira, 4, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O grau inicial do abalo foi medido em magnitude 6,6 e revisado minutos depois. Equipes de resgate atendem pelo menos 24 ocorrências médicas e de incêndios em em Ridgecrest, no Deserto do Mojave, a 300 km de Los Angeles, perto do epicentro do tremor.

Prelim M6.6 Earthquake Southern California Jul-04 17:33 UTC, updates https://t.co/U0QmdQsbaW — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 4 de julho de 2019

Ainda não há informações sobre vítimas. Não foram relatados danos imediatos. A costa da Califórnia fica sobre uma falha geológica conhecida como Falha de San Andrés.

O tremor foi registrado a uma profundidade de 8 km, ainda de acordo com o USGS. O fato de o tremor ter ocorrido a uma profundidade relativamente baixa pode amplificar seus efeitos.

Terremoto assusta moradores de Los Angeles

O tremor foi sentido em Las Vegas, no Estado vizinho de Nevada, até a costa do Pacífico. A Polícia de Los Angeles pediu que pedidos de emergência sejam feitos por telefone apenas para casos graves. “Não liguem para pedir informação”, disse a polícia em sua conta no Twitter.

O terremoto afetou pessoas que se deslocavam para a festa da independência dos Estados Unidos na cidade. Hoje, é feriado no país. “Estava passeando com meu cachorro. Foram 15 ou 20 segundos, mas as coisas balançaram bastante”, disse Ashleigh Chandler, morador de Fort Irwin. “Mas estamos todos bem.” . / REUTERS e EFE