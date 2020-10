Terremoto de magnitude 6,8 no Mar Egeu deixa ao menos quatro mortos e 120 feridos na Turquia

ISTAMBUL - Um forte terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu o oeste da Turquia nesta sexta-feira, 30, deixou ao menos quatro mortos e 120 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde. O tremor, que foi sentido em Istambul e Atenas, ocorreu no Mar Egeu, a sudoeste de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, e perto da ilha grega de Samos.

O epicentro ficava a cerca de 17 km (11 milhas) da costa da província de Izmir, a uma profundidade de 16 km, disse a AFAD. Pelo menos dez edifícios desabaram no distrito de Bayrakli, de acordo com a rede turca "NTV". Já a emissora "CNNTürk" informou que houve cinco tremores secundários fortes.

"Eu estava em um restaurante. Estamos terrivelmente chocados. Saímos correndo, um prédio desmoronou diante dos meus olhos", disse o empresário Özgür Aktepe, que mora em Izmir, à Efe.

O terremoto foi sentido ao longo da costa do Mar Egeu da Turquia e na região noroeste de Mármara, informou a mídia. O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, disse no Twitter que seis prédios desabaram em dois distritos da província.

Ele disse que não houve relatos de vítimas de seis outras províncias onde o terremoto foi sentido, mas disse que havia pequenas rachaduras em alguns edifícios.

İzmir'de maalesef hasar büyük.#deprem pic.twitter.com/0gRWuonn1a

Na cidade costeira de Seferihisar, um maremoto causou inundações. Embora nenhuma onda destrutiva tenha sido relatada, o nível da água subitamente subiu 1 metro e inundou grande parte da cidade turística, de 44.000 habitantes, de acordo com informações da emissora de televisão NTV.

As águas arrastaram vários objetos pelas ruas de Seferihisar, que fica a 17 quilômetros do epicentro do terremoto, a cerca de 10 quilômetros da costa da ilha de Samos, na Grécia.

Terremoto na Grécia

O terremoto durou mais de 30 segundos na Grécia e foi sentido em todo o país, incluindo a capital, Atenas, que fica a mais de 300 quilômetros de Samos, disse o vice-prefeito da cidade, Mijalis Mitsios, à rede de televisão "ERT". Não há informações sobre vítimas fatais, de acordo com os jornais gregos, que citam autoridades locais.

A Defesa Civil Grega enviou um alerta de tsunami através do serviço de emergência 112, e o governo regional do Egeu do Norte pediu aos moradores que evitem dirigir em vias próximas do mar.

"Foi um terremoto muito grande, é difícil ter um maior", disse Eftyhmios Lekkas, chefe da organização grega para o planejamento anti-sísmico, à TV grega Skai.

A Grécia se encontra situada sobre importantes falhas geológicas e os terremotos são frequentes, sobretudo, no mar, e não costuma provocar mortos. De acordo com relato da AFP, aconteceu um maremoto e danos materiais na ilha de Samos. /AFP, Reuters, EFE