Terremoto de magnitude 6,7 é registrado na Costa Rica e em regiões do Panamá

SAN JOSÉ - Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a Costa Rica e o oeste do Panamá nesta quarta-feira, 26. Segundo as autoridades locais, ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto deve deixar "danos significativos" entre os dois países.

De acordo com a Rede Nacional de Sismologia (RSN), o tremor teve seu epicentro a 11 km a leste de Puerto Armuelles, cidade do Panamá que fica na fronteira com a Costa Rica.

Na capital costarriquenha, San José, o terremoto causou quedas de objetos em residências e empresas. Dada a sua força, o tremor foi sentido também em grande parte do território da América Central, de acordo com relatórios iniciais.

O movimento teve vários tremores secundários, alguns de 4,2 e 4,3 graus de magnitude, de acordo com a RSN. O sistema de alerta de tsunamis da Costa Rica descartou inicialmente a existência de um risco deste tipo de fenômeno. / AFP