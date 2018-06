Terremoto de magnitude 6,8 atinge região central do Japão; sem alerta de tsunami

A Agência Meteorológica do Japão disse que não foi emitido alerta de tsunami após o tremor, que pôde ser sentido na capital Tóquio, a 180 quilômetros de distância.

A NHK disse que ao menos cinco pessoas ficaram presas em casas que desabaram no vilarejo de Hakuba, um resort de esqui na região de Nagano, mas uma delas foi resgatada e as equipes estavam tentando salvar as outras. Houve também relatos de ao menos outras 10 pessoas feridas.

O chefe de gabinete do governo, Yoshihide Suga, disse a repórteres que uma unidade avançada dos militares japoneses foi enviada à área, e que outras estavam preparadas.

Trens de alta velocidade tiveram o serviço interrompido, mas depois voltaram ao normal, disse a agência de notícias Kyodo.

Não houve sinais de irregularidades na usina nuclear Kashiwazaki Kariwa, da Tokyo Electric Power Co (Tepco), de acordo com um porta-voz da unidade, acrescentando que as verificações ainda estavam sendo realizadas no local, que está com todos os reatores atualmente desligados.

O Japão, situado no "Anel de Fogo" de vulcões e fossas oceâncias que circunda em parte a Bacia do Pacífico, é atingido por cerca de 20 por cento dos terremotos no mundo com magnitude 6,0 ou superior.

Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 ocorrido no mar a norte da cidade japonesa de Sendai provocou um tsunami que devastou áreas enormes na costa japonesa e matou quase 20.000 pessoas. O tremor e o tsunami também danificaram a usina nuclear de Fukushima Daiichi, causando vazamentos e o pior acidente nuclear do mundo em 25 anos.

(Reportagem adicional de Olivier Fabre)