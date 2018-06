Terremoto de magnitude 6,8 causa ao menos 3 mortes em Mianmar

NAYPYIDAW - Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu o centro de Mianmar nesta quarta-feira,24, e causou a morte de pelo menos três pessoas, além de danificar dezenas de templos no país.

Embora as autoridades não tenham informado oficialmente sobre vítimas, a imprensa local reporta a morte de dois meninos, de 6 e 16 anos, após o rompimento de um dique, e de uma mulher que morreu em decorrência da queda de um muro.

O Ministério de Cultura do país confirmou em comunicado que pelo menos 65 templos foram danificados na cidade de Bagan, que foi capital do Reino de Pagam entre os séculos IX e XIII.

O sítio arqueológico de Bagan contém milhares de monumentos da religião budista em uma área que se estende por cerca de 40 quilômetros quadrados.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que monitora a atividade sísmica em todo o mundo, considerou que o dano do terremoto será "relativamente localizado", mas lembrou que muitos edifícios dessa região de Mianmar não estão preparados para esses abalos.

O epicentro do tremor foi localizado a 84,1 quilômetros de profundidade, 25 quilômetros a oeste da cidade de Chauk, localidade portuária às margens do rio Irauadi, com cerca de 180 mil habitantes e situada a 173 quilômetros da capital Nepiedó.

Bagan tem uma população inferior a mil habitantes e se situa cerca de 30 quilômetros ao norte de Chauk.

Moradores de Nepiedó, Rangun e Mandalay, as principais cidades de Mianmar, informaram que sentiram os abalos e reportaram danos menores como janelas quebradas.

O terremoto também foi sentido em Bangcoc, a capital da Tailândia, onde um prédio comercial precisou ser evacuado, segundo informações da imprensa local.

"Meu escritório balançou. Todos os meus colegas se levantaram", descreveu um funcionário que trabalha na fábrica 22 do Complexo Silom, um arranha-céu da capital tailandesa, segundo o jornal "Bangkok Post".

Em Daca, capital de Bangladesh, o tremor também foi sentido, segundo um usuário de uma rede social, que informou que seu quarto se movimentou "durante 5 e 7 segundos".

De acordo com as declarações de testemunhas que circulam pelas redes sociais, o tremor durou quase um minuto.

Mianmar se encontra próxima de uma região de alta atividade tectônica pelo encontro entre a placa do subcontinente indiano, ao sul, e a placa euroasiática, ao norte.

Em 13 de abril deste ano, um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu o noroeste de Mianmar, perto da fronteira com a Índia, sem que as autoridades tivessem divulgado informações sobre danos e vítimas.

Em 24 de março de 2011, ao menos 74 pessoas morreram por causa de um terremoto de magnitude 6,8, que sacudiu a região nordeste de Mianmar, na fronteira com a Tailândia. / EFE