Terremoto de magnitude 6,8 no norte do Japão não provoca danos

O epicentro do tremor foi no oceano Pacífico, no litoral norte do Japão, afirmou a agência, acrescentando que um alerta de tsunami para uma onda de 50 centímetros foi emitido.

Em 11 de março de 2011, a costa nordeste do país foi atingida por um terremoto de magnitude 9, o mais forte na história do Japão, e um devastador tsunami que provocou a pior crise nuclear do mundo em 25 anos desde Chernobyl. O desastre deixou até 23 mil mortos ou desaparecidos.

(Reportagem da Redação de Tóquio)