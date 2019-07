Terremoto de magnitude 6 atinge El Salvador, mas sem informações de vítimas

SAN SALVADOR - Um terremoto de magnitude 6 na escala Richter, com um epicentro nas águas do Pacífico, abalou El Salvador no final da noite de terça-feira, 30, sem informações de vítimas até o momento, informou o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais.

O tremor registrado às 23h54 (horário local, 2h54 de Brasília, nesta quarta-feira), teve uma profundidade de 40 quilômetros e seu epicentro foi localizado na costa do Departamento (Estado) central de La Libertad, informou a fonte estatal.

As autoridades da Proteção Civil indicaram nas suas redes sociais que o movimento telúrico foi sensível em 9 dos 14 Departamentos do país: Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlan, San Vicente, Usulutan e San Miguel.

Além disso, eles apontaram que "toda a rede elétrica está em condições normais e que há energia em todo o país".

Por sua vez, o presidente Nayib Bukele ordenou às autoridades do Sistema de Proteção Civil "que estejam alertas".

Este é o segundo terremoto de grande magnitude que assusta a população local, após o ocorrido de magnitude 6,8, registrado no dia 30 de maio deste ano. / EFE e AFP