Terremoto de magnitude 6.0 atinge o norte da Califórnia Autoridades norte-americanas informaram que um terremoto com magnitude preliminar de 6.0 atingiu a baía de São Francisco, no norte da Califórnia. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor aconteceu na madrugada deste domingo. Ainda segundo o instituto, este é o maior tremor verificado na região desde 1989, quando um terremoto de magnitude 6.9 atingiu a aérea.