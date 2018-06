Terremoto de magnitude 6.1 atinge região central do Peru Um terremoto de magnitude 6.1 atingiu o Peru, nesta quinta-feira. De acordo com o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor ocorreu às 04h38 (horário local). O epicentro foi na região central do país, distante 191 km da cidade brasileira de Cruzeiro do Sul, no Acre, e 34 km da cidade peruana de Pucallpa. O abalo foi em uma profundidade de 143,3 quilômetros. O sismo acordou pessoas em Pucallpa e as fez correr para as ruas. Até agora não há relatos de mortes ou destruição.