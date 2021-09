Terremoto de magnitude 6.2 atinge o norte da Argentina

Um forte terremoto atingiu a região de San Antonio de los Cobres, no norte da Argentina, na madrugada desta segunda-feira, 13. O tremor também foi sentido no norte do Chile.

Segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (UGS, na sigla em inglês), o abalo atingiu magnitude 6.2, enquanto o centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo registrou sismo de 6.0.

Ainda não há informações sobre feridos ou danos.