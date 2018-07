Terremoto de magnitude 6.4 atinge ilha na Indonésia Um forte terremoto de magnitude 6.4 cortou as ilhas Mentawai, na Indonésia ocidental, neste sábado. De acordo com as autoridades, não há relato de danos ou vítimas. Em 2010, um terremoto de 7,7 graus de magnitude provocou um tsunami que deixou mais de 400 mortos na região. A Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia já informou que o terremoto deste sábado não tem o potencial de provocar um tsunami.