Terremoto de magnitude 6.4 atinge Tonga, no Pacífico Um forte terremoto de magnitude 6.4 atingiu Tonga, no Oceano Pacífico, de acordo com sismólogos dos Estados Unidos, mas não houve relatos imediatos de danos e nenhum alerta de tsunami foi emitido. O tremor ocorreu às 11h08 no horário local (6h08 em Brasília), a 78 km da cidade de Neiafu, na costa sul da ilha de Vava''u, com profundidade de 130 km, segundo o instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).