Terremoto de magnitude 7,0 é registrado no Atlântico Sul

O tremor aconteceu às 4h27 (em Brasília) desta segunda-feira, a cerca de 314 quilômetros a sudeste da capital do arquipélago, Stanley, e a 877 quilômetros de Ushuaia, na Argentina, a uma profundidade de 10 quilômetros.

As Ilhas Malvinas são administradas pelo Reino Unido, mas reclamadas pela Argentina.

De acordo com o USSG, o terremoto aconteceu após outros quatro, todos com magnitude acima de 5,0, num período de duas horas, antes do mais forte acontecer. A agência norte-americana disse que tremores dessa magnitude são incomuns na região e que apenas 15 terremotos com mais de 5,0 foram registrados na área nos últimos 40 anos. Fonte: Associated Press.