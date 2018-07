Terremoto de magnitude 7,1 atinge Colômbia O serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS) informou que um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região Sudoeste da Colômbia neste domingo. Não há dados sobre danos ou vítimas. O tremor aconteceu às 13h31 no horário de Brasília (11h31 no horário local), com epicentro 9 quilômetros a Oeste-Noroeste de Isnos e 345 quilômetros a Nordeste de Quito, no Equador. Tendo acontecido a uma profundidade de 150,4 quilômetros, o terremoto pode ter causado poucos danos, apesar da magnitude elevada.