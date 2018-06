Terremoto de magnitude 7,1 atinge costa sul do México Um terremoto de magnitude preliminar 7,1 foi registrado na costa sul do México, na manhã desta segunda-feira, segundo informações do Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor, que aconteceu a uma profundidade de 76 quilômetros, foi ocorreu a 17 quilômetros a oés-sudoeste de Mazatan, no México, e a 225 quilômetros da Cidade da Guatemala, a capital guatemalteca.