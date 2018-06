Terremoto de magnitude 7,1 atinge ilha de Vanuatu

A agência de monitoramento informou que o tremor ocorreu pouco depois das 18 horas (horário local), a 206 quilômetros da capital Port Vila e a uma profundidade de 37 quilômetros.

A região se localiza no chamado "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas no Pacífico. Cerca de 90% dos terremotos no mundo acontecem nessa região.

China

Um terremoto de magnitude 5,8 atingiu no início desta manhã (horário local) a região de Xinjiang, no noroeste da China, de acordo com o USGS. Não há relatos de feridos nem de danos.

Uma autoridade do Departamento de Propaganda do Partido Comunista no condado de Luopu, onde o tremor ocorreu, disse que o epicentro do fenômeno foi no deserto e que não havia relatos de feridos. O USGS informou que o terremoto aconteceu a uma profundidade de 35,5 quilômetros. As informações são da Associated Press.