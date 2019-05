Terremoto de magnitude 7,5 é registrado no Alto Amazonas do Peru

Um terremoto com magnitude de 7,5 graus foi detectado às 04h41 deste domingo, 26, no Alto Amazonas do Peru. O tremor durou pouco mais de dois minutos - 127 segundos - e assustou a população, mas não causou maiores prejuízos, segundo informes da Defesa Civil do País.

O epicentro do tremor foi registrado a cerca de 70 km a sudeste do distrito de Lagunas, na região de Loreto, a uma profundidade de 141 km, apontou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

Geralmente, quanto maior a profundidade do sismo, menor é o impacto ou dano causado na superfície.

Inicialmente a magnitude do abalo foi registrada em 7,2 graus, mas depois o dado foi revisado pelo IGP. A informação foi divulgada por um tuíte.

O tremor foi sentido em diversas regiões do norte e centro do País, inclusive na capital, Lima, situada a 923 km do local, onde a população teve que sair de suas casas.

Segundo as primeiras informações da televisão local, não foram registradas vítimas, apenas alguns danos materiais na cidade de Yurimaguas, perto do ponto central do tremor.

O abalo também foi sentido na Colômbia, com magnitude de 8,3 graus, indica o Serviço Geológico colombiano. Por hora, não há informações de vítimas ou danos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou em seus sismógrafos uma magnitude de 8 graus. / AFP e EFE