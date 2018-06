Terremoto de magnitude 7 atinge costa norte do Chile

O primeiro tremor foi registrado às 18h16 (no horário de Brasília) a 61 quilômetros da capital da província de Iquique, que leva o mesmo nome. O epicentro do abalo ocorreu a 35 km de profundidade. O segundo terremoto ocorreu às 18h26 a 36 quilômetros ao norte de Iquique.

O escritório de emergência nacional do Chile disse que existe risco de um tsunami local, entre as cidades de Arica e Tocopilla e que, por isso, ordens preventivas de retirada dos residentes foram dadas. O Centro de Alertas para Tsunamis no Pacífico, do Serviços Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, disse que os dados disponíveis mostraram que haver risco de um tsunami destrutivo na região do Pacífico, tampouco de tsunami no Havaí. Fonte: Dow Jones Newswire.