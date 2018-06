Terremoto deixa 3 mortos e mais de 200 feridos no Japão

Um terremoto de magnitude 6.1 na escala Richter derrubou paredes, provocou incêndios e deixou milhares sem energia elétrica na região de Osaka, no oeste do Japão, na noite deste domingo, 17 (manhã de segunda-feira no horário local). Ao menos três pessoas morreram: dois idosos e uma menina de 9 anos que estava em uma escola, informou a agência de gerenciamento de desastres japonesa.

Mais de 200 pessoas ficaram feridas, segundo noticiou a emissora pública NHK.

O abalo atingiu o norte de Osaka pouco depois das 20 horas (8 horas da manhã no Japão), com profundidade de cerca de 13 quilômetros abaixo do solo, divulgaram as autoridades. Inicialmente, a intensidade medida foi de 5.9 graus.

Além da queda de paredes e incêndios pontuais, a circulação do metrô e de trens foi suspensa devido a danos em equipamentos. Emissoras locais mostraram imagens de passageiros deixando vagões e saindo a pé pelos trilhos entre estações. / AP e Reuters