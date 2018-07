Terremoto deixa 7 feridos no Nordeste do Japão O terremoto de magnitude 6,4 que ocorreu ontem perto da costa do Nordeste do Japão deixou sete pessoas feridas, segundo autoridades. A região é a mesma devastada por um tremor acompanhado de tsunami em 11 de março. Desta vez, não houve alerta de tsunami. A Agência de Gerenciamento de Desastres e Incêndios afirmou que o terremoto ocorreu às 3h54 no horário local (15h54 de Brasília), com epicentro a 57 km de profundidade a partir da superfície do mar.