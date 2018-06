Terremoto deixa um morto e 21 feridos em Taiwan

O terremoto foi registrado a 32 km a leste da região central de Nantou, e teve profundidade de 10 quilômetros. Ele também foi sentido na cidade de Hong Kong, que fica a mais de 700 quilômetros de distância.

A Agência Nacional de Bombeiros disse que um alpinista foi morto depois de ter sido atingido pela queda de rochas no Monte Ali no centro de Taiwan, enquanto outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

"Este é o maior terremoto deste ano. Como a origem do terremoto foi na superfície e isso aconteceu no centro da ilha, sua velocidade pode ser sentida em toda a ilha," afirmou Lu Pei-ling, vice-chefe do centro de sismologia a repórteres.

Autoridades locais informaram à agência AFP que quatro helicópteros foram enviados para explorar a área em torno do epicentro com o objetivo de obter mais informações sobre os danos causados.

Seis trens de alta velocidade foram interrompidos, mas os serviços foram retomados após a constatação de que nenhum dano foi encontrado para as operações. Mais de 20 mil viajantes foram afetados com o atraso de 54 trens após o terremoto, disse um porta-voz da Taiwan Railways.

Taiwan fica perto da junção de duas placas tectônicas e é regularmente atingida por terremotos. As informações são da Dow Jones.