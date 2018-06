Terremoto destruiu ou danificou 500 casas no México Um poderoso terremoto de 7,4 graus na escala Richter atingiu as regiões centro e sul do México nesta terça-feira, destruindo ou danificando pelo menos 500 casas e imóveis e uma ponte de pedestres na capital do país, onde as pessoas apavoradas saíram correndo dos edifícios. Não foi reportada nenhuma morte até a noite de hoje. O tremor mais forte foi seguido por um abalo secundário de 5,1 graus alguns minutos depois. O terremoto também foi sentido no Estado de Chiapas, no sul mexicano, e na Guatemala.