Terremoto é registrado na fronteira entre Peru, Brasil e Bolívia

LIMA - Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o leste do Peru nesta sexta-feira, 24, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu perto das fronteiras com o Brasil e a Bolívia.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 610 quilômetros e teve seu epicentro a cerca de 130 quilômetros a oeste da vila peruana de Inapari e a quase 230 quilômetros a oeste da cidade boliviana de Cobija.

O abalo sísmico foi registrado por volta das 4 horas e não houve informações imediatas de danos ou vítimas. Nas redes sociais, internautas disseram que os tremores foram sentidos por todo o país e chegaram até a Arica, no norte do Chile.

Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, e o serviço de bombeiros do Chile disse no Twitter que o tremor não tinha o potencial de gerar um na costa chilena.

Tremor na Venezuela

Esse é o segundo tremor nesta semana que é sentido no País. Na terça-feira 21, um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa norte da Venezuela e foi sentido em Manaus, no norte do Brasil. Nas redes sociais, moradores da cidade publicaram relatos de que tiveram que deixar os prédios em que estavam.

Na ocasião, também houve ocorrência de tremores em grande parte do território colombiano, o que ocasionou o fechamento temporário do Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá. /AP e Reuters