Terremoto em Papua Nova Guiné gera alerta de tsunami

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto de magnitude 7,5 ocorreu a uma distância de 75 quilômetros a sudoeste da cidade de Panguna, na ilha de Bougainville, a uma profundidade de 31 quilômetros.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu um alerta para Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, mas não informou se o tremor gerou de fato um tsunami.

Terremotos são comuns em Papua Nova Guiné, que fica no chamado "Arco de Fogo", uma área de tremores e atividade vulcânica que se estende ao redor da Orla do Pacífico. Fonte: Associated Press.