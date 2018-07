Terremoto faz Japão emitir alerta de tsunami

TÓQUIO - Um terremoto de magnitude 6,7 ocorreu às 6h50 de quinta-feira (horário local, 18h50 desta quarta-feira, 22 no horário de Brasília) a leste da ilha de Honshu, a principal do Japão. As autoridades japonesas emitiram um alerta local de tsunami.

Segundo o serviço de Pesquisa Geológica dos EUA (USGS), o tremor aconteceu a uma profundidade de 32 km, com epicentro 88 km a Sudeste de Hachinohe, 99 km a Leste de Morioka e 524 km a Norte-Nordeste de Tóquio.