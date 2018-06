Terremoto indica teste nuclear da Coreia do Norte

Um terremoto de 5,3 graus na escala Richter foi registrado nesta quinta-feira, 8, na Coreia do Norte, segundo informações de monitores como o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês). Com profundidade zero, o tremor lançou alertas na Coreia do Sul, Japão e EUA de que o episódio se trata, na verdade, de um teste nuclear.

O tremor foi registrado 11 quilômetros a nordeste de Sungjibaegam, segundo o USGS. Pouco após o tremor, as autoridades sul-coreanas divulgaram um comunicado dizendo que investigavam se houve um teste nuclear. “Há uma alta possibilidade de ter ocorrido a detonação de bomba atômica”, disse o governo de Seul.

Enquanto serviços de monitoramento climático não relataram atividades naturais que justificassem o tremor, o USGS disse ter registrado um “terremoto artificial” como decorrência de uma possível detonação. Imediatamente após a notícia, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reuniu seu gabinete para analisar a situação. O governo sul-coreano fez o mesmo. O premiê Hwang Kyo-ahn e a presidente Park Geun-hye se reuniram com o alto-comando militar do país.