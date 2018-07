Terremoto mata 48 na Guatemala

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu ontem a Guatemala. Ao menos 48 pessoas morreram e várias ficaram feridas em razão do desmoronamento de residências no norte do país. O governo local declarou estado de emergência. Foi o pior tremor a atingir o país centro-americano em 36 anos.

O terremoto de magnitude 7,4 também foi sentido em El Salvador e no México, onde houve esvaziamento de edifícios, mas sem registro de danos materiais ou vítimas. O epicentro do terremoto foi registrado no Oceano Pacífico, a 24 quilômetros a sudoeste do povoado portuário de Champerico, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, declarou alerta vermelho em todo o território do país.

O coordenador dos bombeiros municipais, Cecilio Chacaj, confirmou que oito pessoas - sete homens e uma mulher - morreram em razão do desmoronamento de suas casas em diversas cidades do Departamento de San Marcos, na fronteira com o México. Também houve feridos em consequência dos deslizamentos de terra sobre estradas em áreas montanhosas.

O terremoto de ontem foi o pior sofrido pela Guatemala desde 1976, quando um tremor de magnitude 7,5 causou a morte de cerca de 20 mil pessoas. Na capital, dependências do governo e casas foram esvaziadas.

"Foi muito forte. Fiquei bem tonta", disse Vanessa Castillo, uma secretária de 38 anos que foi obrigada a abandonar o prédio de 10 andares onde trabalha, com outras pessoas.

Medo. Em El Salvador, muitos moradores deixaram suas casas e locais de trabalho e saíram às ruas, mas não havia informações de danos graves, nem de vítimas. Na populosa Cidade do México, alguns edifícios deram ordem de retirada e atividades foram suspensas, porém, sem relatos imediatos de estragos. Serviços como metrô e energia elétrica funcionavam normalmente.

"(O tremor)Foi sentido de maneira intensa em boa parte da cidade, (mas) os sistemas estratégicos estão funcionando", afirmou o prefeito da capital mexicana, Marcelo Ebrard, por meio de sua conta no Twitter.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que ondas pequenas causadas pelo tremor atingiram a costa da Guatemala, acrescentando que havia risco de danos localizados num raio de 100 quilômetros. / REUTERS