Terremoto mata 89 e deixa mais de 600 feridos na China

Terremotos de até 6,6 graus na escala Richter mataram ontem pelo menos 89 pessoas na China, segundo informaram autoridades do governo de Pequim. De acordo com o governo da Província de Gansu, os tremores deixaram 628 feridos - os números da tragédia tendem a aumentar.

Cerca de 1,2 mil edificações foram destruídas e 21 mil prédios foram severamente danificados. O Serviço Geológico dos EUA informou ontem que o primeiro e o mais intenso terremoto ocorreu às 7h45, horário local (20h45 de domingo em Brasília). Seu epicentro foi em Gansu.

Uma réplica de 5,6 graus na escala Richter atingiu a mesma região quase duas horas depois do primeiro tremor. O líder de uma equipe de resgate de 120 integrantes da Polícia Armada do Povo, Su Wei, disse à emissora estatal CCTV que o seu grupo estava a caminho do epicentro, mas encontrava dificuldades de locomoção em virtude dos deslizamentos de terra e de rochas que bloquearam a estrada que dá acesso à região. Houve também falta de energia e queda na cobertura de telefone celular e internet.

A Cruz Vermelha chinesa disse que enviou 200 tendas e 1.000 conjuntos de utensílios domésticos para a região afetada. A organização também afirmou que mandaria ao local equipes de Lanzhou e de Pequim para ajudar no trabalho de socorro e para avaliar outras necessidades.

Tempestades. De acordo com a previsão meteorológica, a região da Província de Gansu deverá ser castigada por fortes chuvas durante a semana, o que aumenta a necessidade da improvisação de abrigos para as pessoas que não puderam retornar a suas casas depois dos terremotos e aumenta muito a possibilidade de ocorrerem novos deslizamentos de terra na região. / AP