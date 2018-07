Terremoto mata cerca de 12 pessoas em Mianmar Um forte terremoto sacudiu o norte de Mianmar neste domingo, danificando pontes, uma mina de ouro e templos budistas e deixando pelo menos 12 pessoas mortas. Segundo o Departamento Meteorológico do país, o tremor teve magnitude 6,8 e ocorreu no começo da manhã, em horário local. O epicentro foi localizado perto da cidade de Shwebo, a cerca de 117 quilômetros de Mandalay, a segunda maior cidade do país.