Terremoto moderado é sentido em Manila

O tremor ocorreu no norte rural do país, afirmou Renato Solidum, chefe do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, descrevendo-o como "moderado" e acrescentando que não esperava danos na capital.

O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto, de magnitude 5,3, ocorreu às 10h27 (horário local; 23h27 em Brasília), a 158 quilômetros ao norte de Manila. O terremoto tinha uma profundidade de 38 quilômetros. As informações são da Dow Jones.