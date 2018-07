Terremoto na China mata uma pessoa e deixa 10 feridos Um terremoto moderado atingiu uma região montanhosa ao sudoeste da China neste domingo, matando uma pessoa e ferindo dez, informou a agência estatal de notícias Xinhua. O tremor, de magnitude de 5,7 graus, teve seu epicentro próximo às fronteiras das províncias de Yunnan e Sichuan. De acordo com a agência de notícias, as casualidades ocorreram no condado de Ninglang, na província de Yunnan, mas não foram divulgados mais detalhes.