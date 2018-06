Terremoto na cidade iraniana de Busher deixa 3 mortos

Segundo a agência semioficial de notícias Fars, moradores assustados correram para as ruas no momento do tremor, que aconteceu às 8h52 (horário de Brasília)

O terremoto foi sentido em todo o Golfo Pérsico, do Bahrein ao Catar, onde trabalhadores foram retirados de um arranha-céu como precaução.

Na manhã de domingo, um terremoto mais fraco foi registrado em Khormooj. O Irã está localizado sobre falhas sísmicas e registra terremotos leves diariamente.

Em 2003, cerca de 26 mil pessoas morreram quando um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a região e destruiu a histórica cidade de Bam, no sul iraniano. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.