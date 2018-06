Terremoto na costa do Alasca gera alerta de tsunami Um forte terremoto com magnitude de 7,6 graus atingiu a costa do Estado norte-americano do Alasca na manhã deste sábado, segundo o serviço geológico dos Estados Unidos, conhecido como USGS. O tremor gerou um alerta de tsunami em áreas no sul do Alasca e na costa do Canadá.